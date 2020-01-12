محمد لطفي يواسي إيهاب توفيق في وفاة والده (فيديو وصور)

بدأ منذ قليل في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس مراسم العزاء على الراحل أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق،وذلك وذلك بحضور عدد كبير من الأهل ونجوم الفن والإعلام؛ لمواساة صديقهم ومحاولة منهم للتخفيف عن أوجاعه، وكان على رأس الحاضرين الفنان محمد لطفي.





يُشار أن والد الفنان إيهاب توفيق رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، عقي نشوب حريقًا في الفيلا المقيم فيها بمدينة نصر.



وأكدت التحقيقات أن الحريق حدث نتيجة ماسًا كهربائيًا من الدفاية، و أدى ذلك لاشتغال الحريق في معظم أرجاء البيت، واسفر الحادث عن وفاته مُختنقًا .