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رئيس الوزراء الياباني يغادر عاصمة المملكة متوجهاً إلى العلا

الأحد 12/يناير/2020 - 06:10 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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غادر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والوفد المرافق له، مساء اليوم الأحد، عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض) متوجهاً إلى العلا.

وكان في وداع رئيس الوزراء الياباني، بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومندوب عن المراسم الملكية.

ويذكر أن ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقد في وفت سابق من اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الياباني، ودار خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما تم التطرق للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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الكلمات المفتاحية

عاصمة المملكة رئيس الوزراء الياباني المملكة العلا الرياض

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