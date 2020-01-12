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كورة لايف بي ان سبورت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر bein sport يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي kora

الأحد 12/يناير/2020 - 06:09 م
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بوابة الفجر
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يستضيف اليوم الأحد نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " كورة بلس يلا شوت أستون فيلا ومانشستر سيتي ، بث مباشر مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي دوري بلس.

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