رئيس جامعة حلوان يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول





وكما تفقد في نهاية جولته كلٌ من كلية التمريض والتربية والتقى بعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بهما واطمأن منهم على سير أعمال الامتحانات.



أجرى الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (2019-2020)، حيث تفقد فيها مبنى المعامل والفصول بالجامعة للتأكد من إجراء الامتحانات في مناخ مناسب للطلاب وقدم التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالعام الجديد ٢٠٢٠.واطمأن رئيس الجامعة، على تجهيز اللجان وتأمينها وتوافر وسائل الأمن والسلامة وتهيئة مناخ ملائم لجميع الطلاب، مؤكدا على توافر عدد كاف من المراقبين والملاحظين داخل كل لجنة، مشيرا إلى أن الجامعة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كافة الخدمات للطلاب وتشجيعهم على التفوق والابتكار.وشدد نجم، على إتاحة الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لحسن سير أعمال الامتحانات للطلاب.