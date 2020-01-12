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سقوط 5 صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين العراقية

الأحد 12/يناير/2020 - 06:01 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الأحد، سقوط 5 صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين العراقية.

وأعلن البنتاجون أن إيران أطلقت فجر الأربعاء "أكثر من 12 صاروخاً" على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأميركية، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل "الرد" على هذه الضربة التي قالت طهران إنّها شنّتها انتقاماً لمقتل قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.

وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة، جوناثان هوفمان، في بيان إنّه مساء الثلاثاء "قرابة الساعة 5:30 (22:30 غرينتش) من 7 يناير أطلقت إيران أكثر من 12 صاروخاً باليستياً على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق".

من جهته، علن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتين تضمان قوات أميركية. وبعد الاستهداف، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة للرد على الهجمات التي شنتها طهران على أهداف أميركية في العراق سيقابله رد جديد، حسبما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي.

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الكلمات المفتاحية

لقوات صلاح الدين سقوط العراق 5صواريخ كاتيوشا

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