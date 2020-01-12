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kora جول HD مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر free match مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا online

الأحد 12/يناير/2020 - 06:05 م
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بوابة الفجر
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شاهد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي عبر موقع الفجر الرياضي YALLA SHOOT PLUS بث حي ومباشر لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز يلا كورة، شاهد مباراة محمود تريزيجيه اليوم ضد مانشستر سيتي KORA STAR متابعة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي COOL KORA روابط سريعة سرعات متعددة.

ويستضيف نادي أستون فيلا الإنجليزي الذي يلعب له النجم المصري محمود حسن تريزيجيه LIVE7HD فريق مانشستر سيتي بملعب فيلا بارك في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لفريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا
تابع من هنا مباراة أستون فيلا مع مانشستر سيتي اليوم الأحد على موقع الفجر برابط سريع kooora4live لأصحاب السرعات العالية ورابط آخر STAR PLUS لأصحاب السرعات المنخفضة جودات متعددة دون تقطيع.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي YALLA KORA اللقاء بالتشكيل التالي.
إيديرسون
ووكر – أوتاميندي – فيرناندينيو – ميندي
دي بروين – جوندوجان – فودين
محرز – أجويرو - ستيرلنج

بينما من المتوقع أن يلعب دين سميث مدرب أستون فيلا YALLASHOOT اللقاء بالتشكيل التالي
هيتون
جولبيرت – كونسا – مينجز – تارجيت
نكامبا – لويز – هوريان
الغازي – كودجا – تريزيجيه.

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة لها
شاهد من هنا بث مباشر لمباريات الدوري الإنجليزي اليوم KOORA ONLINE تابع مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي على الهواء اليوم KOOORA4LIVE برابط مباشر دون تقطيع، مشاهدة لقاء أستون فيلا مع مأنشستر سيتي رابط سريع جودة عالية GOAL LIVE .

وتنقل المباراة في تمام الساعة السادسة والنص بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 2.

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