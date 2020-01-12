نجم ميلان الإيطالي هدف آرسنال في الميركاتو





ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد أن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يدرس التقدم بعرض لضم لاعب خط الوسط التركي هاكن كالهانوجلو، بعقد إعارة من ميلان الإيطالي.





وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد لأرسنال يسعى لتعزيز صفوف الفريق، وقد طلب ضم كالهانوغلو.





وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن لاعب باير ليفركوزن الألماني السابق، عانى في الفترة الأخيرة حيث وجد صعوبة في العودة إلى المستويات الجيدة التي قدمها خلال الموسم الأول له مع ميلان.





ويقضي كالهانوجلو /25 عاما/ حاليا موسمه الثالث مع ميلان، ولا يتوقع أن يرفض الانتقال لفريق آخر في حالة تلقي عرض مناسب.





لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ميلان سيقبل انتقال اللاعب التركي الدولي على سبيل الإعارة.





وشارك كالهانوجلو في 18 مباراة مع ميلان في الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا آخر.





وكان كالهانوجلو قد انضم إلى ميلان قادما من ليفركوزن في صيف عام 2017 مقابل 24 مليون يورو.