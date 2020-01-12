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جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر bein sport

الأحد 12/يناير/2020 - 05:59 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 12 / 1 / 2020، أبرزها مباراتي المصري وبيراميدز في الكونفدرالية، وأستون فيلا ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، والريال ضد أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها. 

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية "الجولة الرابعة"

بيراميدز ضد المصري، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في السوبر الإسباني "النهائي"

الريال ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ13"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمباراة حرس الحدود ضد سموحة، في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهة مصر المقاصة ضد إنبي، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ22"

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ19"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بمباراة فيورنتينا ضد سبال، في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

روما ضد يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ20"

باريس سان جيرمان ضد موناكو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.
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