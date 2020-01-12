تغطية مباشرة الان| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر man city كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي online

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة استون فيلا ومانشستر سيتي yalla shoot live لم يفقد لاعبو مانشستر سيتي الأمل بعد في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي حتى مع وصول الفارق بينه وبين المتصدر ليفربول إلى 17 نقطة في حال فوز الريدز في مباراتهم المؤجلة kora on line

وعلى الجانب الآخر، لن يكون أستون فيلا بالخصم الهيّن على المان سيتي، حيث قدّم الفريق هذا الموسم مباريات قوية وكبيرة أمام كبار الدوري مما يُنبؤ بأن المباراة ستكون صعبة للغاية على كتيبة الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي kora star





وكان مانشستر سيتي قدّم مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد في كأس كاراباو وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف ومنح هذ الفوز لاعبي السيتزنز روح المعنوية مرتفعة للغاية، حيث يسعى جميع اللاعبين لمواصلة الآداء المبهر وتحقيق الفوز على أستون فيلا.yalla shoot





* مشاهدة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي : kora star

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* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : إيديرسون

خط الدفاع : بنيامين ميندي - إيريك جارسيا - فيرناندينيو - كايل والكر

خط الوسط : كيفين دي بروين - رودري - إلكاي جاندوجان

خط الهجوم : رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز





أما أستون فيلا فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-.yalla shoot

حراسة المرمى : توم هيتون

خط الدفاع : فريدريك جولييرت - بيورن انجلز - نيرون منجس - ماثيو تارجيت

خط الوسط : مارفيلوس تاكامبا - محمود حسن تريزيجيه - دوجلاس لويز سواريس - جون ماكين

خط الهجوم : جاك جراليش - ويسلي موراييس





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