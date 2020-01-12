جامعة الأزهر: لوحة شرف باسم كل متبرع للكليات الجديدة بدمياط



وقرر رئيس الجامعة، إطلاق اسم كل من يزيد تبرعه عن خمسة ملايين جنيه على مدرج من مدرجات الكلية وأن يوضع اسمه علي لوحة شرف في مدخل الكلية كما سيتم تكريمه في مجلس الجامعة.



من جهته، أوضح الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الخير موجود وسيظل في أهل دمياط، مشيرا إلى أنه بفضل تواصل وكفاح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بدأ هذا المشروع يستعيد نشاطه ويبدأ في التعمير والإصلاح.



فيما أعرب الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب البنات بدمياط، عن بالغ شكره وتقديره لرجال الأعمال من محافظة دمياط الذين أسهموا بجهود وافرة في وضع حجر الأساس للمبنى الإداري ولكليات الجامعة، مشيرا إلى أن هناك عدد من رجال الخير بادروا بالتبرع لهذا المكان الطيب الذي سيكون نواة لبناء عدة كليات في مختلف التخصصات.

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن الأرض التي كانت مخصصة لفرع الجامعة بدمياط الجديدة قد تقلصت بسبب عدم الإنشاء لنقص الامكانيات ولكن بفضل تضافر الجهود مع المجتمع المدني تم إنشاء السور الخارجي ووضع حجر الأساس للمبنى الإداري والكليات.