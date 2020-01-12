4 خدمات تقدمها "التضامن" لذوي الإعاقة.. تعرف عليها



٢. الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التى تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة.



٣.أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة بإستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط إستحقاق الأخ أو الإبن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامه للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم ٧٩ لعام ١٩٧٥ على حالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على الحالات اللاحقة على ذلك.



ويستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين تقديم المستندات اللازمة

١. بطاقة الرقم القومي.

٢. بطاقة الخدمات المتكاملة، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

١. المعاش المستحق عن النفس

٢. المعاش المستحق عن الزوج او الزوجه

٣. المعاش المستحق عن الوالد او الوالدة

٤. المعاش المستحق عن الابن او الابنه

٥. المعاش المستحق عن الأخ او الأخت، ويراعي عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوى الاعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.



ويجوز للمستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود، علي أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتنفيذ أحكام المنشور بكل دقة.



* وحدات تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة:-

وحدات تأهيلية معدة لتوفير الخدمات التأهيلية لرعاية الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة حسب الفئة التي تقبلها الدار من رعاية إجتماعية وطبية ونفسية وذلك لتنمية قدراتهم وإكتساب المهارات التي تؤهلهم للإعتماد على أنفسهم لمواجهة المرحلة التالية في المجتمع وفقًا لما تبقى لديهم من قدرات.



- الشروط:-

أن يكون سن القبول من (3) سنوات إلى (8) سنوات.

أن يكون الطفل خالي من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أوالصرعية الغير مستقرة أو الأمراض العقلية.

إنتماء الطفل إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع الحضانة في تنشئته وإعداده للمرحلة التي تلي الحضانة​.



_ المستندات المطلوبة:-

- طلب إلتحاق.

- صورة شهادة الميلاد.

- إستمارة مقابلة أولى.

- عدد 3 صور شخصية للطفل.

- بحث إجتماعي.

- تقرير طبي.

- تقرير نفسي.

- إستمارة السلوك الشخصي والعادات.

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* وحدات رعاية الأطفــــــال ذوى الإعاقة:-

​هي وحدات تأهيلية معدة لتوفير الخدمات التأهيلية لرعاية الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة حسب الفئة التي تقبلها الدار من رعاية إجتماعية وطبية ونفسية وذلك لتنمية قدراتهم وإكتساب المهارات التي تؤهلهم للإعتماد على أنفسهم لمواجهة المرحلة التالية في المجتمع وفقًا لما تبقى لديهم من قدرات.



- الشروط:-



أن يكون سن القبول من (3) سنوات إلى (8) سنوات.

أن يكون الطفل خالي من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أوالصرعية الغير مستقرة أو الأمراض العقلية.

إنتماء الطفل إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع الحضانة في تنشئته وإعداده للمرحلة التي تلي الحضانة​.



_ المستندات المطلوبة:

- طلب إلتحاق.

- صورة شهادة الميلاد.

- إستمارة مقابلة أولى.

- عدد 3 صور شخصية للطفل.

- بحث إجتماعي.

- تقرير طبي.

- تقرير نفسي.

- إستمارة السلوك الشخصي والعادات.



تهتم وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج، بتقديم كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل حياتهم، وتوفير إحتياجاتهم وترصد "الفجر"، كافة الخدمات تقدمها التضامن لهم وهي كالأتي:هي مؤسسات تقوم على رعاية وتأهيل الحالة التي بها أكثر من إعاقة ما عدا إعاقة كف البصر وكذا توفير المهنة التي تتناسب وإعاقة كل حالة على حدة كذلك البرامج الرياضية المناسبة لطبيعة الإعاقة.والشروط:-سن القبول بالقسم الداخلي من (8) سنوات إلى (18) سنة.سن القبول بالقسم الخارجي حسب إمكانيات كل مؤسسة.خلو طالب الخدمة من الأمراض المعدية أوالنوبات التشنجية أوالصرعية أو الغير مستقرة.إنتماء المعاق إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع المؤسسة للعمل على تكيف المعاق داخل المؤسسة وخارجها​.- أن يكون محولًا من إحدى الجهات المعنية بالتأهيل أو من تلقاء نفسه.والمستندات المطلوبة:صورة شهادة الميلاد- عدد 4 صورة شخصية- صورة البطاقة أو إثبات الشخصية.- طلب إلتحاق- بحث إجتماعى- إختبار ذكاء- تقرير طبي​.هناك عدد من الشروط يلزم توافرها لإستحقاق الجمع بين معاشين:١. أن يكون المستحق مصرى الجنسية او من الاجانب بشرط المعاملة بالمثل.