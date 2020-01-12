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البابا تواضروس يصل مطرانية البلينا بسوهاج (فيديو)

الأحد 12/يناير/2020 - 05:57 م
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الاستقبال
الاستقبال
حازم رفعت
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وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، إلي مقر مطرانية البلينا للأقباط الأرثوذكس بمحافظة سوهاج.

وكان في استقبال البابا، الأنبا ويصا مطران البلينا ومجمع كهنة المطرانية، حيث قام خورس من شمامسة مطرانية البلينا باستقبال البابا بلحن دخول البطريرك.

وتعد الزيارة هي الأولى لقداسته ضمن زيارته إلي إيبارشيات الصعيد، عقب إعتلائه الكرسي المرقسي في عام 2012، ودقت أجراس الكنائس خلال دخول البابا تواضروس مقر المطرانية.

ومن المقرر أن يفتتح قداسته كاتدرائية الأنبا مقار بعد تجديد مبانيها وتوسيعها ويلقي قداسته عظة علي عامة الشعب.

يذكر أن البابا تواضروس قد وصل صباح أمس السبت، إلي مطار سوهاج، في زيارة رعوية إلي إيبارشيات الصعيد والتي تبدأ من اليوم وتنتهي الأربعاء المقبل، يلتقي خلالها أبنائه في إيبارشيات محافظة سوهاج ومجامع رهبان أديرتها.

وافتتح البابا تواضروس، اليوم، مدارس عيون مصر سان جورج، في مركز سوهاج، بتكلفة بلغت 80 مليون جنيه، على مساحة 14 ألف مترمربع.

وتضم المدرسة، 9 معامل علوم ولغات وحاسب آلي، و6 قاعات مسرح وموسيقي وتربية فنية، وحضانة وصالة للجيم وحمام سباحة.

ورافق قداسة البابا، في أثناء مراسم الإفتتاح محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي ومدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، والأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة ووكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور عمر شلتوت وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية في محافظة سوهاج.

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مطرانية البلينا مدارس عيون مصر سوهاج البابا تواضروس

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