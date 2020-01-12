رابط BEIN sPORT مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا kora star بث مباشر مانشستر سيتي ضد استون فيلا رابط youtube لايف

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متابعة بث مباشر (كول كورة) مباريات البريميرليج، حيث يلتقي اليوم الأحد 12 يناير 2020 فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود تريزيجيه، وأحمد المحمدي مع فريق مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي| تابع بث مباشر مباراة ASTON VILLA على ملعب "فيلا بارك" مشاهدة مباشرة على رابط يوتيوب بجودة تناسب جميع السرعات.





تنطلق أحداث مباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، ويدير المباراة تحكيميًا الحكم الدولي "جوناثان موس"، حيث يتطلع فريق السيتي لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة لمواصلة ملاحقة فريق ليستر سيتي على وصافة البطولة بعدما ابتعد ليفربول بصدارة الترتيب برصيد 61 نقطة.









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