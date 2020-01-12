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ضبط صاحب منزل أثناء التنقيب عن الأثار بالقليوبية (صور)

الأحد 12/يناير/2020 - 05:52 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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تمكنت أجهزة الامن بالقليوبية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية أكياد دجوي من ضبط صاحب منزل خلال قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله بالقرية. 

جرى التحفظ على المنزل وأدوات الحفر وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث فيما انتقلت لجنة هندسيه من الوحدة المحلية بالقرية ومجلس مدينة ومركز طوخ  لمعاينة المنزل والمنازل المجاورة له. 

تلقى العميد فوزي عبدربه مأمور مركز طوخ بلاغًا من أيمن حسين رئيس الوحدة المحلية لقرية أكياد دجوي بقيام صاحب منزل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله. 

أخطر اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن وبالانتقال والفحص إلى مكان البلاغ تبين وجود حفرة داخل المنزل المشار إليه بإحدى الغرف بالطابق الأرضى علي عمق كبير وتم ضبط أدوات الحفر عبارة عن ونش يدوي. 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وتم التحفظ على المضبوطات وتعيين الحراسة اللازمة على مكان الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

ضبط صاحب منزل أثناء التنقيب عن الأثار بالقليوبية (صور)
ضبط صاحب منزل أثناء التنقيب عن الأثار بالقليوبية (صور)
ضبط صاحب منزل أثناء التنقيب عن الأثار بالقليوبية (صور)
ضبط صاحب منزل أثناء التنقيب عن الأثار بالقليوبية (صور)
ضبط صاحب منزل أثناء التنقيب عن الأثار بالقليوبية (صور)
ضبط صاحب منزل أثناء التنقيب عن الأثار بالقليوبية (صور)
ضبط صاحب منزل أثناء التنقيب عن الأثار بالقليوبية (صور)
ضبط صاحب منزل أثناء التنقيب عن الأثار بالقليوبية (صور)
ضبط صاحب منزل أثناء التنقيب عن الأثار بالقليوبية (صور)
ضبط صاحب منزل أثناء التنقيب عن الأثار بالقليوبية (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر القليوبية اخبار اﻻثار

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