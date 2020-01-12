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الجارديان تتساءل: إلى أي مدى ستتأثر قضية المناخ إذا فاز ترامب مرة أخرى؟

الأحد 12/يناير/2020 - 05:51 م
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن التلوث الحاد في الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدد بتقويض الجهود الدولية لوقف أزمة تغير المناخ، خاصة إذا فاز في إعادة انتخابه هذا العام 2020 وحصل على فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة البريطانية: "في حين انخفضت انبعاثات المناخ في الولايات المتحدة بنسبة 2.1 ٪ في عام 2019، إلا أنها ارتفعت بشكل كبير في عام 2018، وفقًا لتقديرات شركة التحليل الاقتصادي Rhodium Group. على شبكة الإنترنت.

وكانت الانبعاثات أعلى قليلًا مما كانت عليه في بداية عام 2017، عندما بدأت إدارة ترامب في تفعيل العشرات من التراجعات البيئية التي تهدف إلى مساعدة صناعة النفط والغاز.

ووفقًا للصحيفة: "لا يزال ترامب يعمل على زيادة إضعاف معايير الأساس، حيث اقترح هذا الأسبوع السماح للمشاريع الكبرى مثل خطوط الأنابيب والطرق السريعة بتجاوز المراجعات حول كيفية إسهامها في ظاهرة الاحتباس الحراري".

وقالت "كريستين تود ويتمان"، التي قادت وكالة حماية البيئة في عهد الرئيس جورج دبليو بوش: "ما فعلوه هو خلق تشويش داخل مجتمع الأعمال والعالم البيئي فيما يتعلق بما ستكون عليه المعايير، في الأساس، تحصل كل لائحة تصدرها الوكالة على دعوى قضائية تتفق معها".

وفي حالة عدم وجود أي إجراء اتحادي بشأن المناخ، تعهدت الولايات والمدن والشركات بجهودها الخاصة، وتسعى لتشجيع الدول المصدرة للانبعاثات الأخرى مثل الصين والهند على مواصلة إبطاء تلوثها المتزايد.

وذكر "أندرو لايت"، وهو مفاوض حول المناخ في وزارة الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما، إن العالم يحيط علما بتلك الجهود، لكن إذا تمت إعادة انتخاب ترامب "فسوف ترى الكثير من الناس يشعرون بالقلق من جديد بشأن ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة ".

وقال لايت: إن الأمريكيين الذين يختارون ترامب سيرسلون إشارة إلى أنهم لا يهتمون بالمناخ.

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الكلمات المفتاحية

تغير المناخ ترامب انبعاثات الولايات المتحدة

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