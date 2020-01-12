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الثلاثاء.. العرض الأول لفيلم "حملة فريزر" على روتانا سينما

الأحد 12/يناير/2020 - 06:21 م
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حملة فريزر
حملة فريزر
هبة أحمد
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تعرض قناة "روتانا سينما" يوم الثلاثاء القادم لأول مرة فيلم "حملة فريزر"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.


فيلم "حملة فريز" بطولة هشام ماجد أحمد فتحي، شيكو،بيومي فؤاد، بدرية طلبة،نسرين أمين، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج أحمد السبكى، والفيلم تم عرضه بالسينمات في عام2016.

وفي سياق آخر، شارك الفنان هشام ماجد في موسم الرياض بمسرحية" عطل فنى"، و المسرحية من تأليف أمير طعيمة وأحمد شاكر،وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا، بطولة أكرم حسني،نشوى مصطفى، هشام ماجد آيتن عامر،أتاكا،شيكو، إسماعيل فرغلي.
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