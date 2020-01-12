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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 12-1-2020

الأحد 12/يناير/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم اللأحد 12-1-2020 .


أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية غدًا الاثنين .


تراجعت أسعار الدولار بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الأحد، أول أيام التعامل في البنوك المصرية لتنخفض أسعار البيع لأقل من 16 جنيهًا لأول مرة منذ عامين.


أوضح المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن وحدة المستثمرين المصريين بالخارج الهدف منها التسهيل على المستثمرين المصريين بالخارج لإقامة مشروعات فى وطنهم الأم.


أعلنت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن 500 طبيب مصري سيؤسسون مدينة طبية في العاصمة الإدارية الجديدة لمعالجة المواطن البسيط .


أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة عدد من القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة بهدف قياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية مشيرةً في هذا الإطار الى الدور الرئيسي والمحوري الذي تلعبه لجنة الصناعة بمجلس النواب للمساهمة في وضع القوانين الداعمة للصناعة الوطنية وكذا المشاركة في وضع استراتيجية وزاره التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.


أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، علي ارتفاع جماعي  لكافة المؤشرات ،استكمالا لموجة الصعود مع تبادل ادوار البيع و الشراء ليتحول الأجانب للشراء و معهم المؤسسات المحلية و العربية .


كشف المهندس يحيي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أن تطوير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يساعد على خلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الإجمالي للبلاد، وسط حرص من الهيئة أن تكون مشاركة القطاع الخاص أكبر في تطوير المنطقة.


وقع المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون لإطلاق "وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج" بالهيئة.


يبدأ اليوم الأحد 12 يناير، حتى 13 فبراير تلقي طلبات الحجز في شقق "دار مصر" للدور الأرضي والأخير فقط في 8 مدن جديدة، على أن يكون التخصيص بالأسبقية من يوم 23 وحتى 27 فبراير المقبلة عبر الموقع الإلكتروني.



أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مؤشرات انخفاض الاستهلاك المحلي من البوتاجاز تؤكد السير في الاتجاه الصحيح لتحقيق خطة الدولة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله محل البوتاجاز الذى لازالت الدولة حالياً تدعم أسعاره المحلية والتحول للغاز الطبيعى غير المدعوم، مشيراً لانخفاض كمية مبيعات البوتاجاز في النصف الأول من العام المالى 2019/2020 بنسبة 6% عن العام السابق وأنه من المخطط أن ترتفع إلى 6.5% بنهاية العام المالى الحالى .


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