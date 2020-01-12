مي زكي تستعد لطرح أولى أغنياتها "حياتي اتغيرت"

تستعد المطربة الشابة مي زكي، لطرح أغنيتها الجديدة "حياتي اتغيرت"، والتي من المقرر أن تكون أولى أغاني ألبومها الجديد.









أغنية "حياتي اتغيرت"، من كلمات أحمد توفيق، وألحان وفائي.



وطرحت "مي"، خلال الفترة الماضية أغنية "في قلبي مكان"، للفنان محمد محسن بصوتها عبر صفتحها الرسميه علي فيسبوك وحققت الأغنية نجاحاً حيث وصلت عدد مشاهداتها إلى ١٨٠ الف مشاهدة وهي أول أغنية تطرحها.



ومن المقرر أن تطرح "زكي"، أولى أغانيها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".