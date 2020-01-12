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kora on line.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم 12-1-2020 في الدوري الإنجليزي

الأحد 12/يناير/2020 - 04:53 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريق أستون فيلا الذى يلعب له الثنائى الدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدى،  مانشستر سيتى، فى السادسة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ٢٢ من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

يسعى مانشستر سيتى للفوز من

 
منافسيه، حيث أصبح اللحاق بالريدز أمرًا صعبًا، وهو ما يراه بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق
السيتى المتوج معهم بلقب الدورى فى آخر موسمين، أن الفريق سيركز على البطولات الأخرى، والحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

مشاهدة بث مباشر دون تقطيع مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي بمشاركة تريزيجيه

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر اليوم 12-1-2020 في الدوري الانجليزي
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معرفة موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : يوسف سيف
الساعة : 6:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 7:30 مساء بتوقيت السعودية

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