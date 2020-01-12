قوات الأمن في إسبانيا وجبل طارق تعتقل 47 شخصاً بتهمة الإتجار بالبشر

قامت قوات الأمن في إسبانيا وجبل طارق بالتنسيق مع الشرطة الأوروبية (يوروبول)، اليوم الأحد، باعتقال 47 شخصاً لإتجارهم بالبشر ضد أشخاص قادمين من المغرب، حصلوا منهم على أموال لمنحهم أوراق مزورة ومساعدتهم على العبور من الأراضي البريطانية صوب إسبانيا.







وكانت الشبكة التي تربحت أكثر من مليون يورو، تنشط في 18 إقليماً إسبانياً و5دول أوروبية، وفقاً لما ذكرته الشرطة الإسبانية في بيان صدر اليوم الأحد.







وكان المعتلقون يزورون المستندات اللازمة من أجل حصول المهاجرين على تأشيرات لدخول جبل طارق، وبعد وصولهم لهناك يعبرون الحدود بشكل غير شرعي داخل سيارات دفع رباعي.







وكانت المنظمة تحصل من كل مهاجر مغربي على مبلغ يتراوح بين 7 آلاف وثمانية آلاف يورو للحصول على تأشيرة، يضاف إليه ما بين 500 و700 يورو حال احتاجوا لإقامة مؤقتة أو انتقال من منطقة لأخرى في إسبانيا أو في بلد أوروبي.