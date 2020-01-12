الأعلى للإعلام: BBC تعاملت بازدواجية مع مصر

كشف التقرير السنوي الثاني عن حالة الإعلام في مصر، الذي أعده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن مخالفة بعض الكيانات الإعلامية العالمية للمعايير، ونقلها تقاريرًا من مواقع التواصل الاجتماعي، وتتعامل بازدواجية مع الشأن المصري، مثل قناة BBC.



ولفت التقرير إلى أن المجلس رصد قنوات معادية نشأت خصيصًا لخداع الرأ العام، وهي قنوات متخصصة في إذاعة وصناعة الشائعات، وهي ذات صوت واحد.



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، انتهى من تقريره السنوي الثاني حول حالة الإعلام في مصر، وحرية الرأي والتعبير، وتم اعتماده رسميًا، والذي يعده المجلس بشكل سنوي كل عام، والذي يشمل حالة الإعلام في مصر من قنوات فضائية وشبكات إذاعية وصحف، وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رصد حالة حرية الرأي والتعبير.



ويتضمن التقرير توصيفًا دقيقًا للحالة الراهنة للإعلام المصري في مختلف الوسائل الإعلامية، ويُعده المجلس بشكل سنوي، يكشف خلاله حالة الإعلام في كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.