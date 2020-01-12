Advertisements
Advertisements
Advertisements

بث حي.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر اليوم 12-1-2020 في الدوري الانجليزي

الأحد 12/يناير/2020 - 04:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر اليوم 12-1-2020 في الدوري الانجليزي
الان مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا بث مباشر يوتيوب، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا مباشر اون لاين في اطار منافسات الدوري الانجليزي.

مشاهدة قنوات بي ان سبورت بجودة عالية اون لاين موقع كورة جول يقدم لكم خدمة البث المباشر للمباريات ويمكن لزوار موقعنا مشاهدة مباريات اليوم بجودة عالية اتش دي، يمكن لكل زوار موقعنا الاستمتاع بمشاهدة أهم المباريات فى الدوريات العالمية والعربية مثل الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الالماني، كما ننقل مشاهدة مباريات دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا، فقط من خلال كورة جول للبث المباشر شاهد مباريات فريقك المفضل وتابع احدث اخبار الرياضة العالمية والمحلية.

معرفة موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : يوسف سيف
الساعة : 6:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 7:30 مساء بتوقيت السعودية

 

ويسعى مانشستر سيتي لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر، ومحاولة احتلال المركز الثاني، على أمل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي.

 

في حال فوز مانشستر سيتي في لقاء اليوم، فإنه سيتخطى ليستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا، بعدما خسر أمام ساوثهامبتون بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي.

 

يفتقد مانشستر سيتي في مباراة اليوم لخدمات ليروي ساني؛ بسبب الإصابة، بينما يستعد إيميريك لابورت للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

 

في المقابل، يرغب فريق أستون فيلا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

 

ولن يغيب عن فريق أستون فيلا في هذه المباراة أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف، إذ ستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب دينيسي سيمث.

 

Advertisements

أخبار تهمك

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ يوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الاحد 12-1 / 2020 في نهائي السوبر الإسباني

الآن

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

الآن

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

منذ حوالي 22 ساعة

تقارير.. جارسيا مديراً فنياً مؤقتاً لبرشلونة

منذ نصف ساعة

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ يوم

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ ساعتين و 54 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 22 ساعة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 22 ساعة

أزمة بين فايلر والخطيب بعد تعادل بلاتينيوم

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ يوم

الأهلي يتجاهل رينيه فايلر في ملف المهاجم الأجنبي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ يوم

حلم إثيوبيا وحل مصر الوحيد.. "الري" تكشف مفاجآت "سد النهضة"

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

07:35 م

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

03:12 م

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

02:10 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الاحد 12-1 / 2020 في نهائي السوبر الإسباني

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status