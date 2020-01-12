KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة استون فيلا ومانشستر سيتي بث مباشر NOW كورة لايف man city MATCH رابط ماتش استون فيلا

يحل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن "ترزيجيه" وأحمد المحمدي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".









موعد مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا في بطولة الدوري الانجليزي





تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا على ملعب "فيلا بارك"، في تمام السادسة مساء اليوم الأحد.









القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا في بطولة الدوري الانجليزي





ومن المقرر أن تُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا على قناة beIN SPORT HD 2.









ويسعى مانشستر سيتي لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر، ومحاولة احتلال المركز الثاني، على أمل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي.









في حال فوز مانشستر سيتي في لقاء اليوم، فإنه سيتخطى ليستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا، بعدما خسر أمام ساوثهامبتون بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي.









يفتقد مانشستر سيتي في مباراة اليوم لخدمات ليروي ساني؛ بسبب الإصابة، بينما يستعد إيميريك لابورت للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.









في المقابل، يرغب فريق أستون فيلا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".









ولن يغيب عن فريق أستون فيلا في هذه المباراة أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف، إذ ستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب دينيسي سيمث.









ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، خلف ليستر سيتي الوصيف بفارق نقطة واحدة فقط، وليفربول صاحب الصدارة برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.



