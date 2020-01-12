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حمدي الفريدي يشارك في أضخم مسلسل عربي طويل بدبي (صور)

الأحد 12/يناير/2020 - 04:30 م
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حمدي الفريدي
حمدي الفريدي
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وقع الإعلامي السعودي حمدي الفريدي، على المشاركة في أضخم مسلسل عربي طويل، بعنوان "الميراث"، من إنتاج twofour54، وMBC Studios وإيمج نيشن أبوظبي، بعد تعاونهم في مسلسلات «حارة الشيخ» و«حب بلا حدود»، والموسم الأول من «بنات الملاكمة»، بالإضافة إلى الموسمين الأول والثاني من مسلسل «العاصوف».

 

وقال حمدي الفريدي، إن مشاركته في المسلسل ستكون كوميدية في قالب جديد ومختلف عما قدمه من قبل، وأن المسلسل يتم تصويره حاليًا في دبي، ويعد من أضخم المسلسلات العربي الطويل التي ستقدم عبر عدد طويل من الحلقات.  

 

 يذكر أن الإعلامي السعودي حمدي الفريدي، تخرج من جامعة الملك عبد العزيز، وصانع أفلام قصيرة ، ويدير مؤسسة للإنتاج المرئي والمسموع، ومن أبرز أعماله فيلم "حزة"، وهو قصة أحمد آل الحمدان ومن إخراج حسن عبدالوهاب القناص ، وتم عرضه في أكتوبر 2019 الماضي.

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