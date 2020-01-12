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كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة استون فيلا ومانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «man city» رابط استون فيلا HD

الأحد 12/يناير/2020 - 04:40 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأستون فيلا
يأمل نادي مانشستر سيتي في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي إيفرتون، يوم الأحد 12 يناير 2020 في الجولة الثانية والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.
والتقى أستون فيلا – مانشستر سيتي في 43 مواجهة في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي مانشستر سيتي منها 26 انتصار مقابل 8 خسائر و9 تعادلات.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا والقنوات الناقلة في الجولة الثانية والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 12 يناير 2020
سيواجه مساء يوم الأحد 12 يناير 2020 من الشهر الجاري نادي أستون فيلا نظيره مانشستر سيتي وذلك برسم الجولة الثانية والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب فيلا بارك الذي يقع بمدينة برمنغهام في إنجلترا، وهو الملعب الرئيسي لنادي أستون فيلا , وتجدر الإشارة إلى أن الملعب يتسع لأزيد من 43300 ألف مشجع , تم افتتاح الملعب في سنة 1897 .

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي
لا شك أن محبي الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى مشجعي نادي أستون فيلا وأيضاً انصار نادي مانشستر سيتي ، بفارغ صبرهم ينتظرون وبدون شك هم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد المباراة، إضافة إلى القنوات الناقلة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل التي تخص موعد مباراة أستون فيلا، بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز سوف تكون مباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة 2 beIN Sports HD فيما سيكون معلق المباراة هو علي يوسف سيف.

يستضيف ملعب فيلا بارك الليلة، مباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي في ختام الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتنطلق مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة "السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة".

ويقود المباراة، الحكم الإنجليزي جوناثان موس، وستُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس HD2"، ويتولى التعليق عليها يوسف سيف.

مانشستر سيتي يسعى لاقتناص المركز الثاني
ويسعى فريق مانشستر سيتي، لاقتناص المركز الثاني بجدول الترتيب، مستغلا تعثر ليستر سيتي أمس السبت، أمام ساوثهامبتون، بهدفين مقابل هدف، حيث يمتلك السيتي 44 نقطة في المركز الثالث، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ليستر.

وحال فوز مان سيتي في مواجهة أستون فيلا، سيرفع السيتيزنز رصيدهم إلى 47 نقطة ليستعيد المركز الثاني خلف ليفربول المتربع على الصدارة بـ 61 نقطة.

ويدخل أستون فيلا، المباراة باحثا عن الفوز، حيث يملك 21 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق نقطة واحدة عن أول مراكز الهبوط "الثامن عشر" الذي يحتله بورنموث، والذي يستضيف اليوم أيضا فريق واتفورد.
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