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يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة استون فيلا ومانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش استون فيلا قناة مفت
الأحد 12/يناير/2020 - 04:39 م
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الفجر الرياضي
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في هذا اللقاء سيقابل أستون فيلا خصمه مانشستر سيتي والذي يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابة تمنحه بطاقة التأهل.
مانشستر سيتي سيدخل بإستعداد قوي تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا في هذا اللقاء سيقابل نادي مانشستر سيتي نادي أستون فيلا برسم الجولة الثانية والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابة تمنحه بطاقة التأهل .
معلومات عن المباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي:
إنطلاق المباراة : يوم الأحد 12 يناير 2020
البطولة:الدوري الإنجليزي الممتاز
المباراة: أستون فيلا vs مانشستر سيتي
مانشستر سيتي vs أستون فيلا
البلد المستضيف :الإنجليز
المدينة : برمنجهام
الساعة : 18:30 مصر، 19:30 السعودية
لحكم: جوناثان موس
مساعد حكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
حكم رابع: لم يحدد بعد
معلومات أضافية : مباراة إياب الجولة الثانية والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز
المعلق :يوسف سيف
الملعب : ملعب فيلا بارك
نتيجة مباراة الذهاب : أستون فيلا 0 – 3 مانشستر سيتي
القنوات الناقلة مانشستر سيتي x أستون فيلا :
بي ان سبورت اش دي 2
beIN Sports HD 2 يوسف سيف
Sky Sports Main Event UK
Sport TV 2
Digi Sport 2 HD Hungary
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 11 EN
Canal + Sport Polska
Cosmote Sport 1 HD
Viasat Sport Premium
Premier Sport HD Slovakia
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