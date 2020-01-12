الحياة لا تعطي دروساً مجانية لأحد.. بملابس سوداء حلا شيحة توجه رسالة لجمهورها

أستعنانت النجمة حلا شيحه، بكلمات العالم البرت أينشتاين، لتعبر ما بداخلها وأيضا عن معاناة عايشتها في حياتها، جعلتها تتعلم الكثير من الدروس في الحياة.









ونشرت حلا شيحه، صورة لها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وظهرت وهي ترتدي ملابس سوداء وكانت توضع بعض الميكب الخفيف.



حلا شيحه علمتني الحياة لا تعطي دروساً مجانيه لأحد





وعلقت حلا شيحه على الصورة قائلة "علمتني الحياة لا تعطي دروساً مجانيه لأحد، فحين اقول أنّ الحياة علمتني تأكد أني دفعت الثمن.. البرت أينشتاين".









وفي سياق منفصل كانت خاضت الفنانة حلا شيحه، السباق الرمضاني من خلال مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وذلك يعد أول عمل تشارك به بعد خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل بعد غياب دام ال 12 عام.