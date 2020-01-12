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«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة استون فيلا ضد مانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش استون فيلا الآن

الأحد 12/يناير/2020 - 04:38 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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من المتوقع أن يعتمد بيب جوارديولا على طريقته المعتادة 4/3/3 مع الدفع بالتشكيلة الأساسية، حيث إيديرسون في حراسة المرمى وأمامه فيرناندينو ووكر وكيفن دي بروين يقود منتصف الملعب وسيرجيو أجويرو في الأمام.

التشكيل | 4-3-3
إيديرسون
بنيامين ميندي - إيريك جارسيا - فيرناندينيو - كايل والكر
كيفين دي بروينة - رودري - إلكاي جاندوجان
رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز

الغيابات والتشكيل المتوقع لأستون فيلا
لن يغيب عن فريق أستون فيلا فى هذه المباراة أمام ليفربول أي لاعب بسبب للإصابة أو الإيقاف، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب دينيسي سيمث.

لا يغير المدرب صاحب 48 عامًا في تشكيلته كثيرًا كما هو معروف، وسيدفع في حراسة المرمى بتوم هيتون، وبيورن انجلز ونيرون منجس فى قلب الدفاع، وفي الأمام سيعتمد علي ويسلي موراييس

التشكيل | 4-1-4-1

توم هيتون
فريدريك جولييرت - بيورن انجلز - نيرون منجس - ماثيو تارجيت
مارفيلوس تاكامبا
محمود حسن تريزيجيه - دوجلاس لويز سواريس - جون ماكين - جاك جراليش
ويسلي موراييس 

في هذا اللقاء سيقابل أستون فيلا خصمه مانشستر سيتي والذي يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابة تمنحه بطاقة التأهل.
مانشستر سيتي سيدخل بإستعداد قوي تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا في هذا اللقاء سيقابل نادي مانشستر سيتي نادي أستون فيلا برسم الجولة الثانية والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابة تمنحه بطاقة التأهل .

معلومات عن المباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي:
إنطلاق المباراة : يوم الأحد 12 يناير 2020
البطولة:الدوري الإنجليزي الممتاز
المباراة: أستون فيلا vs مانشستر سيتي
مانشستر سيتي vs أستون فيلا
البلد المستضيف :الإنجليز
المدينة : برمنجهام
الساعة : 18:30 مصر، 19:30 السعودية
لحكم: جوناثان موس
مساعد حكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
حكم رابع: لم يحدد بعد
معلومات أضافية : مباراة إياب الجولة الثانية والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز
المعلق :يوسف سيف
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