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كول كورة man city مشاهدة مباراة استون فيلا ومانشستر سيتي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش استون

الأحد 12/يناير/2020 - 04:37 م
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
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يحلّ مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على أستون فيلا مساء الأحد الموافق 12 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 17 جمادي الأول 1441 هجريًا، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب فيلا بارك في إطار الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.


كتيبة بيب جوارديولا لم تفقد الأمل بعد في الحفاظ على لقب البريميرليج للعام الثالث على التوالي حتى ولو وصل الفارق بينها وبين المتصدر ليفربول إلى 17 نقطة حال فوز الريدز في مباراتهم المؤجلة.

في الوقت نفسه، فإن أستون فيلا لن يكون بالخصم الهيّن على السيتزنز، فقد قدّم الفريق هذا الموسم مباريات قوية كثيرة أمام الكبار، مما يُنبؤ بأن المباراة ستكون موقعة صعبة للغاية على زملاء سيرجيو أجويرو.

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السيتي قدّم مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد في كأس كاراباو وتغلب عليه بثلاثية لهدف، وبالتبعية فإن الروح المعنوية مرتفعة للغاية، فيسعى الجميع لمواصلة الأداء المبهر وتحقيق الفوز على أستون فيلا.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

كيف ينقذ جوارديولا موسمه مع مانشستر سيتي؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا والقنوات الناقلة
المباراة

الملعب

الموعد

الحكم
القناة الناقلة

أستون فيلا - مانشستر سيتي
ملعب فيلا بارك

الأحد 12 يناير 2020،
17 جمادي الأول 1441،
18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية جوناثان موس beIN SPORTS HD 2
الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي
سيفتقد مانشستر سيتي لخدمات الثنائي ليروي ساني فقط للإصابة، بينما يستعد إيميريك لابورت أخيرًا بعد طول غياب.

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