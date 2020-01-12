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تقارير.. جارسيا مديراً فنياً مؤقتاً لبرشلونة

الأحد 12/يناير/2020 - 04:32 م
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بوابة الفجر
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استقر نادي برشلونة الإٍسباني على تعيين بديل مؤقت للمدير الفني الحالي فالفيردي حتي نهاية الموسم الجاري 2019-2020.


ووفقاً لإذاعة الكادينا سير الإسبانية، فإن برشلونة يتجه لإقالة فالفيردي المدير الفني الحالي بسبب سوء النتائج والإقصاء من السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد.


وكتبت الإذاعة في تقريرها اليوم: السيناريو الأقرب للحدوث في الوقت الراهن هو إقالة فالفيردي مع تعيين جارسيا بيمينتا مدرب فريق الشباب لإدارة الفريق الأول بشكل مؤقت حتي يونيو ثم بعد ذلك تعيين تشافي من بداية الموسم الجديد.


واضافت: إقالة فالفيردي بعد تسريب المفاوضات مع تشافي أصبح أمر لا بد منه ، الخطة حاليا هي دراسة خيار تعيين جارسيا حتى نهاية الموسم وإنتظار تشافي ، أو المراهنة على مدرب جديد من الأن والأسماء هي :
1- جابي ميليتو
2- كيكي سيتين
3- بوكاتينهو
4- جالاردو
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