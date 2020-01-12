رسميًا.. غزل المحلة يضم إسلام "الفار" لمدة ٣ مواسم ونصف

تعاقد نادي غزل المحلة رسميًا مع إسلام خالد "الفار" قادمًا من الأوليمبي بعقد يمتد لـ٣ مواسم ونصف لتعزيز صفوف "الفلاحين" بداية من يناير الجاري.



وجاء توقيع الفار على عقود الانتقال للمحلة بعدما تنازل عن مستحقاته المالية لدى نادي الأوليمبي، ليحصل على الاستغناء الخاص به وينضم للفلاحين.



ووقع اللاعب على عقود انضمامه لغزل المحلة في حضور حسام عزو نائب رئيس النادي، وطه السيد مدير الكرة بالفريق، وذلك بناءًا على رغبة خالد عيد المدير الفني للفريق، والذي طلب من إدارة ناديه التعاقد معه لتدعيم صفوفه.



ومن المقرر أن ينتظم "الفار" في تدريبات فزل المحلة غدًا في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة للدور الثاني من دوري الدرجة الثانية.