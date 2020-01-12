تعرف على موعد عزاء مدير أعمال محمد منير بمسجد الشرطة

حددت أسرة الراحل محمود ابا اليزيد، زوج شقيقة الكينج محمد منير ومدير أعماله، الذي توفي مساء أمس موعد العزاء.







والمقرر يقام غدا الاثنين الموافق 13 يناير العزاء في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة المغرب،وكانت شيعت صلاة جنازة زوج شقيقة محمد منير، من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.





وانهار الكينج محمد منير ودخل في نوبة بكاء شديدة وذلك لتوديعه صديق عمره وزوج شقيقته ومدير أعماله، وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة توضح مدى تأثره بفراقه.



وحرص على المشاركة في تشييع جثمان الراحل الشاعر أيمن بهجت قمر بجانب الفنان محمد منير.