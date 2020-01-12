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مستشار الجيش الليبي: نعول على مصر في إعادة الأمن لبلادنا

الأحد 12/يناير/2020 - 04:26 م
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الدكتور صلاح الدين عبد الكريم
الدكتور صلاح الدين عبد الكريم
رقية جمال
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قال الدكتور صلاح الدين عبد الكريم، المستشار القانوني للجيش الليبي، إن لقاء رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، ورئيس البرلمان المصري الدكتور أحمد عبد العال، رسالة على الإخوة الليبيين المصرية والترابط التاريخي بين الشعبين، فمصر دائمًا ما تقف بجانب الشعب الليبي.

وأوضح "عبد الكريم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن ليبيا تعول كثيرًا على موقف الشعب المصري وممثليه في البرلمان بدعم القضية الليبية العادلة لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا ومحاربة الإرهاب ونزع سلاح الميليشيات الإجرامية والإرهابية في كافة أرجاء الوطن الليبي.

وأكد المستشار القانوني للجيش الليبي، أن العدوان التركي القطري على الأراضي الليبية يستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة، ويريد أن يضع موضع قدم في شمال إفريقيا لصالح المنظمات الإرهابية التي خربت سوريا والعراق واليمن، مشددًا على أن الأزمة الليبية أزمة أمنية بالدرجة الأولى وليست سياسية، فليس هناك طرف أخر يمكن الحديث معه لحل الأزمة سياسيًا.
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