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نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي: الامتحانات منتظمة

الأحد 12/يناير/2020 - 04:23 م
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امتحانات
امتحانات
محمود الجلاد
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قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إن عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير بشكل منتظم، في كليات الوجه القبلي.

وأشار إلى أنه أجرى جولة ميدانية، وتفقد عددا من الكليات في أسيوط والأقصر؛ لمتابعة أعمال امتحانات وتوفير سبل الراحة للطلاب.

وأوضح في تصريحات خاصة، أن الامتحانات في الوجه قبلي، تسير بشكل منتظم سواء في الكليات العملية أو الكليات النظرية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان، أو في كليات الهندسة والشريعة الإسلامية بالأقصر.

ولفت إلى أن أستاذ كل مادة، موجود في مادته بالقرب من الطلاب، في حال وجود غموض في بعض الأسئلة أو أي استفسار من الطلاب.

ونوه بأن ما يدور من شائعات حول منع الطلاب الذين لم يدفعوا مصاريفهم الدراسية، من دخول الامتحانات غير صحيح، تمامًا، محذرا الطلاب من الاستماع لشائعات السوشيال ميديا.
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