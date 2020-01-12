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تجديد حبس "اليوتيوبر" شادي سرور بتهمة نشر أخبار كاذبة

الأحد 12/يناير/2020 - 04:20 م
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أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
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قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، تجديد حبس اليوتيوبر شادي سرور، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "شادي" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي، واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
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الكلمات المفتاحية

النيابة العامة،

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