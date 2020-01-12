أخبار البورصة المصرية .. "المصري الخليجي " ينتهي من شراء 4.9 مليون سهم لنظام الإثابة والتحفيز





أخبار البورصة المصرية





علمت البورصة المصرية اليوم الأحد ، أن البنك المصري الخليجي، قد تم الانتهاء من شراء 4.940 مليون سهم لنظام الإثابة والتحفيز.





وأضاف البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه سيتم الإعلان بشكل دوري عن الكمية المشتراة والمخصصة للنظام.





وفي أبريل 2017 ، قرر مجلس الإدارة اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز عن طريق منح أسهم مجانية للعاملين والمدريين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشراء أسهم من سوق الأوراق المالية باسم الإثابة والتحفيز للعاملين ، حيث يتم تمول عمليات الشراء من الأرباح المرحلة والاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية، إلي جانب زيادة رأس المال المصدر عن طريق اصدار أسهم جديدة لصالح نظام الإثابة والتحفيز المقترح بحد أقصى 3% من أسهم رأسمال البنك على أن تصدر أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم على أن تمول تلك الزيادة من الأرباح المرحلة والاحتياطات الظاهرة بالقوائم المالية، على أن يتم التصرف في الأسهم بموجب قرار من لجنة الإشراف من خلال أمين الحفظ.





وسجل البنك صافي ربح بلغ 458.1 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبري، مقابل 416.47 مليون جنيه أرباح خلالالفترة المقارنة من عام 2018.