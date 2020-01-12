النظام القطري انتقل من دعم الإرهاب والتطرف إلى الاتجار فى المخدرات

كشفت المعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين ، انتقل الآن من دعم الإرهاب والتطرف إلى الاتجار فى المخدرات.

وقالت المعارضة القطرية، في تقرير لها: "وهذا يعد له مفيد من وجهان الأول ضرب المجتمعات العربية من الداخل ومن ناحية أخرى توفير سيولة مالية لدعم جماعات التطرف".

وأضافت: "النظام القطرى لم يترك جريمة إلا وفعلها فى إطار حربه على الدول العربية وتنفيذ أجندة اعداء المنطقة العربية".