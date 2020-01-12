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النظام القطري انتقل من دعم الإرهاب والتطرف إلى الاتجار فى المخدرات
الأحد 12/يناير/2020 - 03:14 م
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كشفت المعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين ، انتقل الآن من دعم الإرهاب والتطرف إلى الاتجار فى المخدرات.
وقالت المعارضة القطرية، في تقرير لها:
"وهذا يعد له مفيد من وجهان الأول ضرب المجتمعات العربية من الداخل ومن ناحية
أخرى توفير سيولة مالية لدعم جماعات التطرف".
وأضافت: "النظام القطرى لم يترك جريمة إلا وفعلها فى إطار حربه على الدول العربية وتنفيذ أجندة اعداء المنطقة العربية".
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