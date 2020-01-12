Advertisements
Advertisements
Advertisements

النظام القطري انتقل من دعم الإرهاب والتطرف إلى الاتجار فى المخدرات

الأحد 12/يناير/2020 - 03:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

كشفت المعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين ، انتقل الآن من دعم الإرهاب والتطرف إلى الاتجار فى المخدرات.

                       

وقالت المعارضة القطرية، في تقرير لها: "وهذا يعد له مفيد من وجهان الأول ضرب المجتمعات العربية من الداخل ومن ناحية أخرى توفير سيولة مالية لدعم جماعات التطرف".

 

وأضافت: "النظام القطرى لم يترك جريمة إلا وفعلها فى إطار حربه على الدول العربية وتنفيذ أجندة اعداء المنطقة العربية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

دعم الإرهاب والتطرف النظام القطري الاتجار فى المخدرات

أخبار تهمك

أول ضحايا الأهلي بعد التعثر ضد بلاتينيوم

منذ حوالي 5 ساعات

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ يوم

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ يوم

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ يوم

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

حلم إثيوبيا وحل مصر الوحيد.. "الري" تكشف مفاجآت "سد النهضة"

منذ حوالي 15 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 20 ساعة

مهاجم الأهلي الجديد بمليوني دولار

منذ ساعتين و 52 دقيقة

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ يوم

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ ساعة و 26 دقيقة

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتجاهل رينيه فايلر في ملف المهاجم الأجنبي

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

المعارضة القطرية: النظام القطري عار على شعبه والوضع غير مستقر

الهيل: الوضع غير مستقر في قطر.. ويؤكد: هدفنا كشف حقائق النظام المجرم

خالد الهيل: النظام القطري يهدر أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة

خالد الهيل: النظام القطري يهدر حقوق الأجيال القادمة

تنظيم الحمدين يزيد وتيرة دعم الإرهاب بالأموال والقوانين

الخيانة تجرى فى دماء "الحمدين".. يستخدم أصحاب الفكر المتطرف كأداة للتحريض والفوضي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

02:10 م

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

03:12 م

الأهلي يتجاهل رينيه فايلر في ملف المهاجم الأجنبي

02:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status