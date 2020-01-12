"المستقبل متاح للجميع".. احتفالية باليوم العالمي للمعاق في قنا



وأعرب عن شكره خلال الاحتفال باليوم العالمي للمعاق، تحت شعار المستقبل متاح للجميع والذي نظمته مؤسسة التأهيل الاجتماعي للمعاقين بقنا، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي لجمعيات المجتمع المدني، وبشكل خاص لمؤسسة التأهيل الاجتماعي للمعاقين بقنا.



وأشار إلى أن الدستور المصري، ينص على أن الدولة تكفل ذوي الإعاقة، وتعمل على تأهيلهم وحصولهم على كافة حقوقهم، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2018 عاما لذوي الإعاقة.



ومن ناحيته، أكد الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة تسعي دائما إلى تمكين أصحاب الهمم والقدرات الخاصة للاندماج بشكل طبيعي في المجتمع، حيث أنها تقبل الطلاب ذوي الهمم بكل الكليات النظرية من دون شروط.





وتابع أنها تقوم بتوفير سكن مناسب لهم في الدور الأول بالمدن الجامعية.





وأورد أن الجامعة، أنشأت مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف توفير كل سبل الدعم والتدريب لهم ولأسرهم وللفئات التي تحتك بهم، كما أن مركز التطوير الوظيفي بالجامعة يساهم في تأهيلهم وتدريبهم للتوظيف إلي جانب ما قامت به الجامعة من تحديث للمكتبات وتذويدها بالأدوات المساعدة التي تمكنهم من القراءة والاطلاع. وأضاف بأن تصميمات المنشآت الحديثة بالجامعة تراعى ذوي الاحتياجات الخاصة.



أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مصر تعد من أبرز الدول التي تهتم برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن محافظة قنا، تولي هذا الأمر، اهتمامًا كبيرًا.