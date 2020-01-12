Advertisements
Advertisements
Advertisements

تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)

الأحد 12/يناير/2020 - 03:06 م
Advertisements
تامر حسني
تامر حسني
الفجر الفني
Advertisements

أحيا الفنان تامر حسني، حفلاً أسطورياً فى جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث حضر الحفل أكثر من 50 ألف شخص حسبما أعلنت الشركة المسئولة عن تنظيم الحفل، وقدم "حسنى" عدد كبير من أشهر أغنياته كانت البداية مع أغنية "حلو المكان".

 

تامر حسنى لبى رغبة جمهوره وغنى العديد من الأغنيات بناء علي رغبتهم مثل "عمرى ابتدا"، و"تلفونى رن"، و"كل مرة"، وانا ولا عارف"، و" ناسينى ليه"، و"كفاياك أعذار"، وز"ريح بالك"، "ارجعلى"، و"ميحرمنيش منك"، وغيرها من الأغنيات المميزة.

 

ويُعد الحفل هو السادس لتامر حسني في أقل من عام بالسعودية، ودائماً تحقق حفلاته أرقاماً قياسية فى عدد الحضور الجماهيري مثلما حققت تلك الحفل أكثر من 50 ألف شخص.

 

تامر حسنى خلال الحفل لبى دعوة الجمهور السعودي بمشاهدة فيلمه الجديد "الفلوس" معهم في السينما ووعدهم بالذهاب إلى السينما من أجل مشاهدة الفيلم معاً للمرة الأولى فى المملكة العربية السعودية.


تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)
تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)
تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)
تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)
تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)
تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)
تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)
تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)
تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)
تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)
تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)
تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)
تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)
تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)
تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)
تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ يوم

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 20 ساعة

أول ضحايا الأهلي بعد التعثر ضد بلاتينيوم

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ ساعة و 26 دقيقة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 20 ساعة

مهاجم الأهلي الجديد بمليوني دولار

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ يوم

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ يوم

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ يوم

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يتجاهل رينيه فايلر في ملف المهاجم الأجنبي

منذ 43 دقيقة

حلم إثيوبيا وحل مصر الوحيد.. "الري" تكشف مفاجآت "سد النهضة"

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

02:10 م

الأهلي يتجاهل رينيه فايلر في ملف المهاجم الأجنبي

02:53 م

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

03:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status