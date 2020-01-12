تامر حسني يشعل حفله بالسعودية وسط حضور 50 ألف متفرج (صور)

أحيا الفنان تامر حسني، حفلاً أسطورياً فى جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث حضر الحفل أكثر من 50 ألف شخص حسبما أعلنت الشركة المسئولة عن تنظيم الحفل، وقدم "حسنى" عدد كبير من أشهر أغنياته كانت البداية مع أغنية "حلو المكان".

تامر حسنى لبى رغبة جمهوره وغنى العديد من الأغنيات بناء علي رغبتهم مثل "عمرى ابتدا"، و"تلفونى رن"، و"كل مرة"، وانا ولا عارف"، و" ناسينى ليه"، و"كفاياك أعذار"، وز"ريح بالك"، "ارجعلى"، و"ميحرمنيش منك"، وغيرها من الأغنيات المميزة.

ويُعد الحفل هو السادس لتامر حسني في أقل من عام بالسعودية، ودائماً تحقق حفلاته أرقاماً قياسية فى عدد الحضور الجماهيري مثلما حققت تلك الحفل أكثر من 50 ألف شخص.

تامر حسنى خلال الحفل لبى دعوة الجمهور السعودي بمشاهدة فيلمه الجديد "الفلوس" معهم في السينما ووعدهم بالذهاب إلى السينما من أجل مشاهدة الفيلم معاً للمرة الأولى فى المملكة العربية السعودية.