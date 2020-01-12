مؤشر سوق دبي المالي يقفز 0.12% بختام جلسة الأحد





سوق دبى المالى





أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع ، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.12% رابحا 3.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2752.49 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 79.3 مليون سهم محققة ما قيمته 52.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1235 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 8 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.25%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.15%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.14%.

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي اليوم ، فقد تصدر سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.21%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.89%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.90%