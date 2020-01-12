في "قادر 2020".. تكليف القوات الخاصة بالقضاء على العناصر المُعادية

نفذت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع القوات البحرية وعناصر من القوات الخاصة، عددًا من الأنشطة التدريبية في إطار فعاليات المناورة "قادر 2020" التي تنفذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية برًا وبحرا وجوًا بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.



ورفعت وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، درجات الاستعداد والاصطفاف والتفتيش وتحميل المركبات والمدرعات والتحرك إلى مناطق عملها بالناقلات والسكك الحديدية في إطار خطة الفتح الاستراتيجي وإعادة تمركز كتيبة صاعقة لتنفيذ مهام قتالية خاصة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي.



ونفذت، تدريبا مشتركا لتأمين ساحل البحر المتوسط لصد إبرار بحري معادي بالتنسيق مع القوات البحرية والجوية وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة مع تنفيذ أعمال القيادة والسيطرة من مركز العمليات المتقدم بقاعدة محمد نجيب العسكرية.



وكما قامت القوات البحرية من مناطق عملياتها بتأمين الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة وتستمر في تأمين المنشأت الحيوية بالبحر وبالمياه الإقليمية والاقتصادية ونفذت العديد من الأنشطة القتالية في المرحلة الأولى والثانية ومنها تنفيذ عملية برمائية على ساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وتنفيذ عدد من الرمايات لعدد من الطوربيدات والفرقاطات وطائرات الهيل المحمولة بحرًا إضافة إلى وحدات مكافحة الغواصات كما قامت بتعزيز إجراءات الأمن البحري بمسرح عمليات البحر المتوسط والأحمر وتأمين الممرات الملاحيه الدولية.



وكما نفذت قوات الصاعقة، بعض الأنشطة التدريبية تضمنت اصطفافا وتحميلا استراتيجيا لعناصر من الوحدة 999 قتال بواسطة عدد من الطائرات مختلفة الطرازات، وتنفيذ الإبرار البحري لوحدة صاعقة محملة على عربات هامر بالوسائط البحرية من حاملة المروحيات وتكليفها بمهمة الاستيلاء على رأس شاطئ وتأمينه بالتعاون مع القوات البحرية والجوية، وكذلك الإبرار الجوي لعناصر من الوحدة 999 قتال بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر مختلفة الطرازات وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية وتعاون أعمال قتال الجيوش والمناطق على كافه الاتجاهات الاستراتيجية.