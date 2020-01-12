خبير أمني لـ المصريين: "اللي بيحب بلده ميصدقش الشائعات"



وأشار "البسيوني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه لا يجب أن نترك مجال لجماعة الإخوان الإرهابية أن يؤثروا على الـ100 مليون مواطن عن طريق الشائعات، مضيفا: "اللي بيحب بلده ميصدقش الشائعات".



وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق، على ضرورة أن يتصدى المواطن بمنتهى القوة للشائعات، ولا يسمح بانتشارها، منوها بأن الله يحب مصر، وذكرها في كتابه 5 مرات "إزاي إحنا مش هنحب مصر".



قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الدولة عليها مواجهة الشائعة بالدليل، وأن يقوم الإعلام بعرض الحقيقة بصورة سريعة على المواطن، حتى لا يكون هناك مساحة أن يصدق المواطن الشائعة.