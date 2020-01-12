"الشباب والرياضة" تفتح باب التسجيل في برنامج "إيدك معانا"





وجاء ذلك بهدف إشراك الشباب في التخطيط، وصناعة القرارات وصياغة البرامج المختلفة، وتقوية مهارات وقدرات الشباب حول القيادة وإدارة المشروعات وتطوير قدراتهم في التخطيط والإعداد، ورصد المشكلات وصياغتها، والبحث عن الحلول والابتكار على أن يغلق باب التقديم يوم 25 يناير الجاري.



عناصر البرنامج:



1- تدريب (المعسكرات التدريبية).





2- الدعم المادي والمعنوي.

3- التوجيه والمتابعة.



مراحل البرنامج



1- الفكرة: أخلق فكرة مبادرة تحل مشكلة في مجتمعك.





2- كوّن فريق: اجمع فريق لا يقل عن ثلاث أفراد.





3- اعمل خطة: تتضمن رؤية واهداف وآليات تنفيذ وميزانية مقترحة.





4- سجل فكرتك: عن طريق رابط التسجيل في صفحة الفاسبوك وبوابة الوزارة.





5- معسكر تدريبي: معسكر لمدة خمس أيام هتدرب فيه على ادارة المبادرة وتطويرها.





6- هتدخل مسابقة: فى نهاية المعسكر هيكون فيه مسابقة وخلالها لجنة التحكيم هتحدد المبادرات الفائزة بالدعم.





7- تفوز بالدعم: الوزارة حريصة على دعم أكبر عدد ممكن من المبادرات وعلشان كده هيكون فيه فائزين كتير.





8- تنفذ مبادرتك: هتكون ملزم بتنفيذ المبادرة خلال شهور من تاريخ المسابقة.





9- نتابعك نساعدك: هنتابع معاك تنفيذ المبادرة خطوة علشان نساعدك ونقدملك النصح والمشورة فى اى وقت.



فئات المشاركة:



- فئة الفكرة: "ما قبل التأسيس" وهي المبادرات التي لم تدخل طور التنفيذ بعد





- مرحلة المشروع "ما بعد التأسيس" وهي مبادرات قائمة بالفعل



موضوعات ومجالات المبادرات:



يستمد البرنامج خططه من أهداف التنمية المستدامة وتعتمد مجالات المبادرات المطروحة والتى تستهدف الوزارة دعمها على تحقيق تلك الاهداف بحلول 2030:



1- التعليم والتدريب





- مبادرات في مجال التعليم ومحو الأمية وتطوير مهارات الشباب.





- مبادرات في مجال تطوير قدرات الشباب وإعدادهم لسوق العمل.





- مبادرات في مجال التدريب على ريادة الاعمال وتطوير الشركات الناشئة.



2- الكرامة الإنسانية



-مبادرات في مجالات الصحة.





-مبادرات في مجال مكافحة الفقر والعوز.





-مبادرات في مجال التضامن الاجتماعي.





-مبادرات تمكين وخدمة ذوى القدرات الخاصة.



3- الثقافة والوعي



-مبادرات في مجال الثقافة والفنون.





-مبادرات في مجال حماية التراث الوطني.





-مبادرات في مجال التنشئة





-الوطنية والثقافة السياسية والوعى بالمؤسسات.





-مبادرات التنمية الرياضية والرياضة للجميع.



4- حماية البيئة



-مبادرات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.





-مبادرات في مجال الحفاظ على نظافة المياه.





-مبادرات حماية الحياة البرية والبحرية.





-مبادرات مكافحة التلوث والتغير المناخي.



تقسيم الأقاليم



إقليم جنوب الدلتا "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية"



إقليم شمال الدلتا: اسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، الغربية، كفر الشيخ.



إقليم القناة وسيناء: "اسماعيلية، بورسعيد، السويس، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء.



إقليم شمال الصعيد: الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، البحر الأحمر



إقليم جنوب الصعيد: قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد.



الــدعم:



إجمالي قيمة الدعم 7 مليون جنيه مقسمة كالتالي:



1- تدريب 300 مبادرة سنويا على مستوى الجمهورية.





2- دعم مادي ل 70 مبادرة سنويًا على مستوى الجمهورية.



المعسكرات



ينقسم برنامج كل معسكر الى برنامج تدريبي عن طريقة إدارة المبادرات وتطويرها والتشبيك وتحقيق الاستدامة ويعقد في نهاية المعسكر مسابقة لاختيار أفضل المبادرات المستحقة للتمويل



- يقام المعسكر بمركز التعليم المدنى بالقاهرة فى الفترة من 7 الى 11 فبراير 2020.



- تتكفل وزارة الشباب والرياضة بتكاليف الاقامة والاعاشة طوال فترة التدريب.



- تتحمل وزارة الشباب والرياضة بدل انتقال للمشاركين من المحافظات خارج نطاق القاهرة الكبرى.



آلية الدعم:



- وزارة الشباب جهة داعمة وليست ممولة، لذلك لا يتضمن الدعم المقدم من الوزارة (انشاءات - تجهيز اثاث - شراء اجهزة كمبيوتر مكتبى ولاب توب وطابعات).



أعلنت وزارة الشباب والرياضة، فتح باب التسجيل في برنامج دعم المبادرات الشبابية "إيدك معانا".