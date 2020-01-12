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محمود عبدالمغني ينضم لأبطال فيلم "يوم 13"

الأحد 12/يناير/2020 - 03:17 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقد الفنان محمود عبدالمغني،على فيلم "يوم 13"، ‏ومن المقرر أن يبدأ في تصوير دوره خلال الأيام المُقبلة.

يُعد فيلم "يوم 13" هو التجربة الأولي في السينما العربية المجهزة بتقنية الـ 3D، والتي تعتبر طفرة جديدة في السوق السينمائي حيث ينقل السينما المصرية إلي العالمية من حيث التقنيات في الصورة و الصوت .

وفيلم "يوم ١٣" هو التجربة الثالثة لتعاون محمود عبد المغني مع شركة "أوسكار للتوزيع و دور العرض " بعدما عمل معهم في فيلمي "ملاكي اسكندرية "، "مقلب حرامية".

و‎الفيلم يصنف ضمن أفلام الرعب و الإثارة والتشويق، والفيلم بطولة أحمد داوود، محمد شاهين، دينا الشربيني،نسرين أمين، جومانه مراد،أروي جودة و بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوم، ومن إنتاج أوسكار للتوزيع و دور العرض، للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله و من تأليف و إخراج وائل عبدالله.
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