Advertisements
Advertisements
Advertisements

قريبا.. "صبايا مخدة الكحل" تراث الطليعة الذهبي يعود من جديد

الأحد 12/يناير/2020 - 03:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements
قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة حاليا تستعد لاستقبال عرض "صبايا مخدة الكحل" من إخراج انتصار عبد الفتاح، والذي تجرى حاليا بروفاته النهائية، ومن المقرر تقديمه على مسرح الطليعة خلال أيام.

وأضاف سرور أن عرض "صبايا مخدة الكحل " هو إعادة انتاج لعرض "مخدة الكحل" والذي تم تقديمه أول مرة عام ١٩٩٨ على مسرح الطليعة، وذلك في إطار خطة مسرح الطليعة لعمل اعادة "ريبرتوار" لأهم أعمال الفرقة والتي قدمت على مسرح الطليعة خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروض فارقة من تاريخ المسرح المصري.

يذكر أن "مخدة الكحل" شارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وفاز العرض بجائزة أفضل عرض مسرحي وقتها، وهو العرض الثاني الذي يعاد إنتاجه من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، حيث تم اعادة انتاج عرض "الطوق والأسورة" من إخراج ناصر عبد المنعم، وذلك عام ٢٠١٨.

"صبايا مخدة الكحل" البطولة للفنانين"سميرة عبد العزيز، شهيرة كمال، رشا سامي، لمياء حميدو، نجلاء يونس، حربي الطائر"، بالاشتراك مع فرقة ستونة، ديكور وأزياء: نعيمة عجمي، كتابة حوار: كوثر رمزي، رؤية موسيقية وإخراج: انتصار عبد الفتاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 20 ساعة

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ يوم

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ يوم

أول ضحايا الأهلي بعد التعثر ضد بلاتينيوم

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ ساعة و 26 دقيقة

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

مهاجم الأهلي الجديد بمليوني دولار

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يتجاهل رينيه فايلر في ملف المهاجم الأجنبي

منذ 43 دقيقة

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ يوم

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 20 ساعة

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 20 ساعة

حلم إثيوبيا وحل مصر الوحيد.. "الري" تكشف مفاجآت "سد النهضة"

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ يوم

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الطوق والأسورة" أول عرض مصري يفوز بجائزة المهرجان العربي

عرض "شباك مكسور" على مسرح الطليعة.. قريبا

القومي للمسرح يكرم وزير الثقافة وأسرة مسرحية "الطوق والأسورة"

القومي للمسرح ينظم احتفالية لتكريم "الطوق والأسورة"

"الطوق والأسورة" على مسرح السلام ضمن برنامج عروض رمضان

"الطوق والأسورة" على مسرح السلام ضمن برنامج عروض رمضان

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

02:10 م

الأهلي يتجاهل رينيه فايلر في ملف المهاجم الأجنبي

02:53 م

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

03:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status