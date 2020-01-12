قريبا.. "صبايا مخدة الكحل" تراث الطليعة الذهبي يعود من جديد

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة حاليا تستعد لاستقبال عرض "صبايا مخدة الكحل" من إخراج انتصار عبد الفتاح، والذي تجرى حاليا بروفاته النهائية، ومن المقرر تقديمه على مسرح الطليعة خلال أيام.



وأضاف سرور أن عرض "صبايا مخدة الكحل " هو إعادة انتاج لعرض "مخدة الكحل" والذي تم تقديمه أول مرة عام ١٩٩٨ على مسرح الطليعة، وذلك في إطار خطة مسرح الطليعة لعمل اعادة "ريبرتوار" لأهم أعمال الفرقة والتي قدمت على مسرح الطليعة خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروض فارقة من تاريخ المسرح المصري.



يذكر أن "مخدة الكحل" شارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وفاز العرض بجائزة أفضل عرض مسرحي وقتها، وهو العرض الثاني الذي يعاد إنتاجه من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، حيث تم اعادة انتاج عرض "الطوق والأسورة" من إخراج ناصر عبد المنعم، وذلك عام ٢٠١٨.



"صبايا مخدة الكحل" البطولة للفنانين"سميرة عبد العزيز، شهيرة كمال، رشا سامي، لمياء حميدو، نجلاء يونس، حربي الطائر"، بالاشتراك مع فرقة ستونة، ديكور وأزياء: نعيمة عجمي، كتابة حوار: كوثر رمزي، رؤية موسيقية وإخراج: انتصار عبد الفتاح.

