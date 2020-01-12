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14 يناير.. "منتدى حوكمة الإنترنت 2020" في ضيافة الأمم المتحدة

الأحد 12/يناير/2020 - 02:50 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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ينعقد اجتماع المشاورات المفتوحة الأول واجتماع الفريق الاستشارى متعدد الأطراف لمنتدى حوكمة الإنترنت 2020 فى الفترة من 14 إلى 16 يناير الجارى بمقر الأمم المتحدة بجنيف، سويسرا.

وتركز الاجتماعات على القضايا المتعلقة بمنتدى حوكمة الإنترنت 2020 وبرنامجه والأنشطة ما بين الجلسات، هذا بالإضافة إلى مناقشة دور منتديات حوكمة الإنترنت الدولية والإقليمية والتطورات المستقبلية لآلية عمل المنتدى.

وتعتبر قضية حوكمة الإنترنت وإدارته من أهم القضايا الاستراتيجية المتعلقة بسياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث إنها لا تقتصر فقط على تعريف الإنترنت وإدارته وإنما تتطرق إلى أبعد من ذلك خاصة فى القرن الحادى والعشرين حيث امتدت لترتبط وتشتمل على أبعاد أخرى متعلقة بالبنية التحتية، والتنمية المستدامة بشقيها الاجتماعى والاقتصادى، والأمن، والتشريع.

وأهم ما يميز قضية حوكمة الإنترنت هو تعدد المحافل، التى دائما ما يحتوى جدول أعمالها على بند خاص بها، وإن كان محفل منتدى حوكمة الإنترنت يعد المحفل الرئيسى الذى يناقش مثل هذه الموضوعات بالإضافة إلى أنه يسمح بتواجد أصحاب المصلحة جنبا إلى جنب مع الحكومات وعلى قدم المساواة معهم، فضلا عن أن طبيعة تكوين شبكة الإنترنت يستلزم أن تكون إدارتها تفاعلية بين كافة أصحاب المصلحة ليس فقط داخل حدود الدولة الواحدة وإنما تمتد لتشمل النظراء من الدول الأخرى.

ويهدف منتدى حوكمة الإنترنت إلى مساعدة أعضائه لإيجاد الوسائل المناسبة لتوفير الإنترنت بأسعار معقولة، وتعزيز التزام الدول الأعضاء لتبنى آليات حوكمة الإنترنت الحالية والمستقبلية أيضاً، حيث يقوم رواد المنتدى بمناقشة السياسات العامة ذات الصلة بحوكمة الإنترنت لدفع بلادهم نحو المزيد من الاستقرار والأمن والمزيد من التنمية.
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