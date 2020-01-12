برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد





اقترب الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، من الرحيل عن تدريب الفريق خلال الساعات المقبلة، بسبب النتائج المُخيبة.وأفادت تقارير صحفية، عن اقتراب تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لنادي السد القطري، من خلافة فالفيردي، خاصةً بعدما عقد جلسة مع أوسكار جراو والفرنسي إريك أبيدال وفد الفريق الكتالوني، واتفقا على كافة بنود التعاقد.وفجر صحفي بصحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أنه بمجرد قدوم هيرنانديز لقيادة برشلونة، سيعمل على تحويل وجهة الفرنسي كيليان مبابي من ريال مدريد إلى كتالونيا، بالانتقالات الصيفية المقبلة.وأكد فرانسيس أجيلار، أن مبابي قد يكون الصفقة الهدية التي سيمنحها هيرنانديز، للبلوجرانا، والعمل على تعطيل إنتقاله للغريم التقليدي.وتابع أجيلار: "تشافي تربطه بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، علاقة جيدة منذ انتقاله إلى السد، والأخير يمتلك باريس سان جيرمان، وربما عودة تشافي لقيادة برشلونة في الموسم المقبل تلعب دورًا في تسهيل عملية انتقال مبابي إلى كامب نو بدلاً من ريال مدريد".واختتم: "وجود هيرنانديز على رأس القيادة الفنية لنادي برشلونة، سيمحو أي خلافات بين الناديين منذ انتقال نيمار دا سيلفا إلى فريق العاصمة الفرنسية بالشرط الجزائي".