محافظ كفرالشيخ يلتقي فريق "دسوق" لذوي الاحتياجات الخاصة





الفريق ضم اللاعب محمد عبد الرحمن الحارس، الحاصل على المركز الرابع في بطولة الكرة الطائرة جلوس للرجال، و اللاعبة دينا بسيوني علي، الحاصلة على المركز الثالث في بطولة الجمهورية لكرة الطائرة، واللاعب مجاهد عبد الرحمن القاضي، واللاعب محمد رجب حسن، واللاعبة حميدة عبد المجيد محمود، واللاعبة صباح عبد العزيز محمد سالم، أبطال مسابقة الحلم المصري.



المحافظ، أعلن تقديم الفريق لمسرحية عن تاريخ وأعمال العالم الجليل الدكتور أحمد زويل، بقصر ثقافة دسوق، تحت إشراف مديرية الثقافة، وتخصيص يوم أسبوعيًا لتدريب الفريق على الأعمال الفنية المسرحية بقصر ثقافة دسوق.

ونوه بأن الفترة المقبلة، ستشهد اهتمامًا كبيرًا بذوي الاحتياجات الخاصة، ومتحدي الإعاقة من أبناء محافظة كفر الشيخ، بهدف تحقيق جودة الحياة لهم وتحسين أوضاعهم ودمجهم في المجتمع.

التقى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، فريق مركز شباب دسوق لذوي الاحتياجات الخاصة.