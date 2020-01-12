فريدة الشوباشي: الإخوان جماعة لا تعرف إلا العنف



وأشارت "الشوباشي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن جماعة الإخوان فشلت في التفريق بين المسلمين والمسيحيين لوحدتهم، مؤكدة أن جماعة الإخوان لا تعرف إلا العنف.



وأضافت أن جماعة الإخوان ترى مصر حفنة من التراب العفن، وكانت تريد نشر الفرقة في مصر، ولفظ المصريون حكم الإخوان الإرهابية في عام لأنهم ليسوا أههلهم ولا عشيرتهم.



قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن توجه بريطانيا إلى تكوين جماعة الإخوان جاء بهدف تفكيك مصر، خاصة بعد الفشل في تفكيك وحدة المصريين.