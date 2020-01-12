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قتلى وجرحى في هجوم مسلح على أحياء سكنية بحلب

الأحد 12/يناير/2020 - 02:50 م
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أحياء سكنية بسوريا
أحياء سكنية بسوريا
وكالات
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أفادت وكالة "سانا"، اليوم الأحد، بمقتل شخصين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين، جراء استهداف مجموعات مسلحة لأحياء سكنية في مدينة حلب السورية.

 

واعتدت "المجموعات الإرهابية" بالقذائف الصاروخية على أحياء الشهباء الجديدة والخالدية وشارع النيل ومساكن السبيل وشارع تشرين بحلب، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفلان.

 

وقال مصدر في شرطة حلب، إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب ثلاثة بجروح جراء هجمات التنظيمات المسلحة بالقذائف على حيي الشهباء الجديدة وشارع النيل، بحلب.

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الكلمات المفتاحية

هجوم مسلح قتلى وجرحى سوريا أحياء سكنية بحلب

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